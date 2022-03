Ingombranti e non solo lasciati per strada

PALERMO – Ingombranti lasciati per strada, insieme ad altri tipi di spazzatura e i topi ne ‘approfittano’ scorrazzando indisturbati. È quanto accade in via Vincenzo Mortillaro, alle spalle della via Oreto a Palermo.

A segnalare la situazione sono i Comitati Civici che chiedono di “intervenire con urgenza per ripristinare le normali condizioni igieniche a tutela della cittadinanza“.

