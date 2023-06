Elezioni e “caso di Acireale”, Piantedosi: “C’è la massima attenzione”

VIDEO. Le parole del Ministro dell'Interno.

1' DI LETTURA

ACIREALE. “Vediamo se innanzitutto i cittadini lo eleggono, dopodiché ci si porrà il problema. Su questo ci sono le garanzie massime possibili. Tutto il sistema delle prefetture e del ministero dell’Interno su tutto il territorio nazionale non c’è timore che ci possa essere un abbassamento dell’attenzione. Vediamo innanzitutto chi vince e poi vediamo se ci sono i presupposti per quello che si potrà fare. La prefettura di Catania offre il massimo delle garanzie affinchè ci possa essere la massima attenzione su questo tipo di problema”.



Lo ha affermato a Catania il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi rispondendo alla domanda di un cronista che chiedeva se vi è l’attenzione del ministero dell’Interno sul caso del candidato a sindaco del comune di Acireale condannato in primo grado.

Domenica e lunedì si vota ad Acireale nel turno di ballottaggio.