 Etna, l'eruzione e la colata lavica: le immagini dal drone
Etna, l’eruzione e la colata lavica: le immagini dal drone VIDEO

Le riprese dall'alto del corpo forestale
L'ATTIVITÀ DEL VULCANO
CATANIA – Prosegue in queste ore l’attività eruttiva dell’Etna. Le immagini con drone girate dal Corpo Forestale della Regione Siciliana mostrano la nuova frattura apertasi il 14 agosto a quota 3000 metri, nella stessa zona già interessata dall’attività eruttiva di febbraio.

La colata lavica è ben visibile lungo il pendio, ma al momento non si segnalano criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere, e l’aeroporto di Catania ha continuato a operare regolarmente.

