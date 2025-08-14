Tutti i consigli della Direzione marittima e della Capitaneria di porto

CATANIA – Anche quest’anno la Guardia Costiera della Sicilia orientale, in occasione del Ferragosto intensifica le attività di monitoraggio e controllo a beneficio di bagnanti e diportisti che si riversano lungo le coste, le isole e i litorali siciliani, per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione.

Le donne e gli uomini delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, già quotidianamente impegnati dallo scorso 16 giugno nell’Operazione “Mare e laghi sicuri”, in funzione dell’elevato numero di utenti del mare previsto in questi particolari giorni di ferragosto, proseguiranno con i consueti compiti d’istituto, ma con un apparato di uomini e mezzi aeronavali opportunamente rinforzato, continuando ad effettuare i controlli a tutela dell’ambiente marino costiero, del diporto, della sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, verificando nello specifico la regolarità degli stabilimenti balneari a tutela delle attività turistico-balneari.

Una intensificazione dei controlli che vedrà impiegati in tutta la Sicilia orientale (dalla foce del fiume Dirillo, nel ragusano, alla foce del fiume Pollina, nel messinese, passando per le provincie di Siracusa e Catania) ben 32 unità navali, 1 acquascooter, 2 elicotteri, 1 aereo, numerose pattuglie terrestri di vigilanza e personale nelle sale operative, in turno h24 negli uffici delle Capitanerie di porto presenti nel territorio di giurisdizione della Direzione marittima di Catania, impegnati complessivamente lungo gli oltre 650 chilometri di coste della Sicilia orientale, Isole Eolie comprese.

Un’unità navale classe 200

In aggiunta ai mezzi nautici ed aerei previsti ed in considerazione del notevole traffico di diportisti e bagnanti che frequentano notoriamente le Isole Eolie nel mese di agosto, la Direzione Marittima della Sicilia orientale ha pianificato l’impiego di un’unità navale classe 200 dedicata al rinforzo delle unità della Guardia Costiera già dislocate sulle isole per salvaguardare i bagnanti, garantire un uso disciplinato del mare ed il rispetto dell’ambiente marino e costiero.

In particolare, la Capitaneria di porto di Catania raccomanda a tutti i fruitori del mare, l’osservanza di semplici regole di prudenza e buon senso, seguendo rigorosamente le norme in vigore ed adottando sempre comportamenti che tengano conto delle situazioni di potenziale pericolo. Capitanerie di porto – Guardia Costiera Direzione marittima della Sicilia orientale

I consigli per i bagnanti

Ai bagnanti, per una sicura balneazione, si raccomanda di entrare in mare solo se in perfette condizioni fisiche, evitando di nuotare da soli per lunghe distanze e di non entrare in acqua quando in spiaggia è esposta la bandiera rossa di “balneazione pericolosa”.

I consigli per i diportisti

Ai diportisti si ricorda che la sicurezza in mare inizia in banchina. Prima di uscire per mare, controllare a bordo delle unità le dotazioni e le attrezzature per le emergenze, consultare le ordinanze di sicurezza delle Capitanerie di porto, territorialmente competenti nei tratti di mare in cui si intende navigare e verificare sempre le condizioni meteo marine sulle rotte pianificate.

Evitare in maniera assoluta di navigare nelle acque riservate alla balneazione ed in presenza di boe di segnalazione modera la velocità, mantenendosi a più di cento metri di distanza.

I consigli per i subacquei

Ai subacquei si raccomanda di verificare preventivamente l’efficienza dell’attrezzatura, praticare le immersioni se al meglio delle proprie condizioni fisiche, non allontanarsi oltre i 50 metri dalla posizione segnalata con l’apposita boa, effettuare le immersioni in coppia e con un professionista esperto conoscitore del luogo d’immersione.