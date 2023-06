Festa della Repubblica a Palermo, la cerimonia alla Statua FOTO

Il sindaco Lagalla: "Pensiero ai disabili"

Si sono svolte oggi a Palermo le manifestazioni celebrative in occasione del settantasettesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia è iniziata innanzi al monumento rappresentativo della libertà, raffigurante la “Vittoria alata”, sito in piazza Vittorio Veneto.

Il prefetto Maria Teresa Cucinotta, accompagnata dal comandante militare dell’Esercito in Sicilia, Maurizio Angelo Scardino, ha passato in rassegna lo schieramento interforze, le rappresentanze militari, le associazioni combattentistiche. Si è poi proceduto alla cerimonia dell’alzabandiera e alla successiva deposizione di una corona d’alloro in onore ai caduti alla presenza delle autorità civili e militari. Il Prefetto ha dato quindi lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso, come di consueto, in occasione della ricorrenza, ai Prefetti.

La cerimonia è proseguita nel teatro Politeama-Garibaldi, con l’esibizione della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri, che ha introdotto la consegna delle onorificenze. Il prefetto ha poi voluto rendere omaggio a tutte le vittime della lotta alla mafia, “magistrati, forze dell’ordine, politici, religiosi, sindacalisti, giornalisti, cittadini anche un prefetto, l’elenco è purtroppo lungo. Eroi tutti senza volerlo per aver voluto semplicemente compiere il proprio dovere sino in fondo, senza tentennamenti e senza compromessi.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai magistrati del distretto giudiziario, alle Forze di Polizia, alla Dia, all’Esercito, ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto. Alle cerimonie sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco, Roberto Lagalla, il senatore Raoul Russo, il presidente della Corte d’appello, Matteo Frasca, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, Lia Sava, l’Avvocato Generale presso la Corte d’Appello, Annamaria Palma.

“Con la Festa della Repubblica celebriamo la democrazia e, soprattutto, il lungo percorso che ci ha portato all’approvazione della nostra Costituzione che va onorata ogni giorno, dalle istituzioni come dai cittadini, perché è su quei principi che si fonda la nostra identità nazionale”, così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, fa il punto sui cosiddetti “progetti di vita individuali”, ovvero i piani previsti dall’articolo 14 della legge 328/00 che riconosce il diritto delle persone con disabilità di veder realizzato attorno a loro una rete di servizi in base all’età e alle loro esigenze specifiche.

“Oggi, in modo particolare, il mio pensiero è rivolto ai disabili – afferma Lagalla -, all’inviolabilità del diritto alla tutela della salute psico-fisica e al rispetto della loro dignità che le istituzioni devono garantire, fornendo assistenza e strumenti di inclusione sociale. Tutti diritti citati proprio nella Carta costituzionale. E da oggi, questa amministrazione mette la parola fine a un’ingiustizia sociale che si trascinava da tempo, azzerando finalmente le liste di attesa per “i progetti di vita individuali”. Erano 430 quelli attivi fino ad oggi e a questi ora se ne aggiungono altri 250 (140 per adulti e 110 per minori)”

“Questo per l’amministrazione era un impegno prioritario nel campo delle politiche sociali, del quale avevo parlato nel corso della recente Giornata mondiale dell’autismo. Oggi sono felice di poter dire che questo obiettivo è stato finalmente raggiunto grazie – aggiunge il sindaco Lagalla – al proficuo impegno dell’assessore alle Attività sociali, Rosi Pennino, dei suoi uffici e di quelli della Ragioneria Generale che ringrazio”.

“È un’emozione e un motivo di orgoglio per la città e l’amministrazione aver azzerato queste liste di attesa, se si considera che il primo disabile nell’elenco attendeva il servizio dal 15 marzo del 2021. La mia felicità oggi è doppia nella qualità di assessore ed in quella di madre di una giovane donna autistica di 21 anni. Nel nuovo Pon metro è stata individuata la misura per coprire, con solidità, l’intero numero dei piani personalizzati”, afferma l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino.