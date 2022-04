Fiamme in un palazzo a Zafferana Etnea FOTO

Sul posto i vigili del fuoco

ZAFFERANA ETNEA – Incendio in un palazzo di Via Nuova Guglielmo Marconi a Zafferana Etnea. Dalle prime informazioni pare che al momento del rogo che si è sviluppato nella mansarda al terzo piano, sia nell’abitazione che negli appartamenti sottostanti non fosse presente nessuno. Sul posto, i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa insieme alla squadra del Distaccamento di Riposto.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.