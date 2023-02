Finanziaria: inizia la lunga maratona DIRETTA

A Sala d'Ercole si discute della manovra.

4' DI LETTURA

PALERMO – Finanziaria: inizia la lunga maratona. I maratoneti, che in prima battuta non si erano fatti trovare nemmeno ai nastri di partenza, sono arrivati in aula per discutere la manovra. La seduta si apre con la relazione del presidente della commissione Bilancio, Dario Daidone. “La manovra è condizionata anche dall’accordo stipulato tra la Regione e lo Stato per garantire il raggiungimento dell’obbligo del rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente”, spiega. “Contestualmente ci si pone l’obiettivo di fronteggiare gli effetti economici del notevole aumento dell’inflazione verificatosi negli ultimi mesi, con particolare riferimento al costo dell’energia, e ciò attraverso misure di aiuto agli enti locali, alle famiglie e alle imprese”, sottolinea Daidone.

Tabella di marcia alla mano: l’idea è quella di votare i documenti contabili oggi e di procedere domani con il ddl di stabilità. La parola passa a Cateno De Luca relatore di minoranza. L’ex sindaco di Messina coglie la palla al balzo e spara a zero sull’ex presidente Nello Musumeci, prende la macchina del tempo e ripercorre gli anni del governo precedente sottolineandone gli errori. “La commissione bilancio ha fatto un lavoro importante lavorando su un testo che partiva con pochi articoli e che ha avuto modo di arricchirsi con una serie di riflessioni e di contributi frutto del dibattito che abbiamo portato avanti in quest’aula”, spiega.

“Ringrazio l’autorevole mediazione svolta dal Presidente del Parlamento siciliano Gaetano Galvagno per l’apertura nei confronti della nostra richiesta, ovvero aggiornare il Defr precedentemente approvato dalla giunta Musumeci così come previsto dalla legge. I fatti hanno dimostrato che la nostra non era una richiesta pretestuosa. Abbiamo semplicemente preteso che si rispettasse la filiera e il ciclo dei documenti economico finanziari. Se oggi questo Governo, e quindi l’assessore all’economia Falcone potrà ottenere un risultato importante, ovvero l’approvazione della legge di stabilità e del bilancio in tempi brevi lo deve alla posizione delle opposizioni che hanno mostrato senso di responsabilità”, dice.

Poi una raffica di bordate. “È evidente, ha affermato De Luca, che l’assessore Falcone ha ascoltato il consiglio di cambiare viagra. In questo caso possiamo dire che l’opposizione è stato il viagra che gli ha consentito di migliorare la sua prestazione. Approvare il bilancio nei termini prestabiliti dalla legge significa evitare tutta una serie di fenomeni consequenziali di cui questa regione continua a pagare le conseguenze e che sono state legate fino ad oggi ad un proprio comportamento patologico. Procedere all’approvazione dei bilanci entro i termini di legge è segno di buona amministrazione, soprattutto nella gestione del debito. Questa era una delle questioni che avevamo posto nel documento di programmazione economico regionale attraverso i 24 punti inseriti da noi e fatti propri dal Governo”, spiega. “La sfida adesso, ha affermato De Luca rivolgendosi all’assessore Falcone, riguarda le prossime scadenze. La sfidiamo ad accelerare perché questo Parlamento le ha dimostrato, al di là di quelle che sono le posizioni, le sfumature, che quando si tratta di migliorare e lavorare per il funzionamento complessivo della macchia amministrativa il Parlamento sarà dalla sua parte.” La parola passa ai deputati.

La diretta

11:10 Apre il giro di valzer il dem Giovanni Burtone tracciando una panoramica della situazione socioeconomica complicata che vive l’isola sottolineando l’inadeguatezza del governo,

11:25 Il capogruppo del Pd, Michele Catanzaro, interviene sottolineando l’assenza di Schifani in aula. Poi va all’attacco dell’esecutivo: “Questa manovra è priva di idee e strategie, mancano le riforme che servono alla Sicilia”

11:35 Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, sottolinea il risultato incassato dal governo in termini di tempistica e difende l’esecutivo. “In commissione Bilancio è emersa una finanziaria diversa da quella asciutta presentata dal governo che comunque dava risposte concrete. Ma non è giusto dire che dalla commissione è uscita una finanziaria monstre e gli emendamenti non marchette. Mi auguro che lo stesso clima di condivisione che s’è stato in commissione ci sia anche in aula e che la finanziaria possa uscire ulteriormente arricchita dal contributo parlamentare”, spiega.

11:47 Il dem Dario Safina attacca il governo e parla di “manovra spot”

11:55 La capogruppo della Lega, Marianna Caronia, si dice felice per la sintesi trovata in commissione e loda il modus operandi messo in campo per scrivere la manovra. “Abbiamo lavorato in maniera corale”, spiega in aula.

12:05 Tocca al meloniano Galluzzo che richiama il governo a mettere mano alla sanità che vive una situazione drammatica.

12:14 L’onorevole di Fdi, Giuseppe Catania, interviene in aula e sottolinea la bontà del modus operandi all’insegna della collaborazione. “La maggioranza non si è chiusa nonostante i numeri”, dice.

12:23 Il capogruppo del M5S, Antonio De Luca, accusa il governo di avere scritto una manovra priva di “chiarezza e visione”.

12:38 Il capogruppo di Forza all’Ars, Stefano Pellegrino, prende la parola. “Non è una manovra senza idee, abbiamo coniugato l’equilibrio dei conti con la congiuntura economica e sociale”, dice. Poi snocciola numeri e cifre per corroborare la sua tesi. “Oggi si apre la stagione delle grandi riforme”.

12:45 Tocca a Carmelo Pace, capogruppo della Dc. “Se approviamo la finanziaria nelle prossime ore sarà un risultato storico”, dice.

13:01 La pentastellata Jose Marano interviene in aula. “Siamo in ritardo di un mese e mezzo rispetto alla Finanziaria”, esordisce.