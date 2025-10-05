Francesco Renga, bagno di folla a Ventimiglia di Sicilia – VIDEO

Il cantautore ha festeggiato i 20 anni di "Angelo"

Bagno di folla per Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Sabato 4 ottobre, il cantautore 57enne è stato ospite della prima edizione del Festival dei Due Borghi 2025, andato in scena in piazza Monsiglior Lo Cascio.

L’evento a ingresso gratuito, sostenuto dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEu, è stato promosso dal Comune di Ventimiglia di Sicilia e realizzato da Terzo Millennio srl – Progetti Artistici in collaborazione con Puntoeacapo Srl.

Francesco Renga in Sicilia per i 20 anni di “Angelo”

Francesco Renga ha festeggiato anche con il pubblico siciliano i 20 anni di “Angelo”. Con questo brano, nel 2005, si aggiudicò la vittoria al Festival di Sanremo.

Il tour “Angelo-venti” è partito lo scorso maggio ed è stato protagonista dell’estate 2025 in numerose città italiane. La tounée rappresenta un vero e proprio viaggio tra le canzoni che hanno segnato la carriera del cantautore.

Durante la tappa siciliana, i presenti hanno ripercorso insieme all’artista due decenni di successi e di emozioni che continuano a unire generazioni di ascoltatori.

Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia (Foto Instagram)

Chi è Francesco Renga, amatissimo anche in Sicilia

Francesco Renga è uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana. È noto per la sua voce intensa e la capacità di fondere potenza interpretativa e delicatezza emotiva. Nato a Udine nel 1968, è cresciuto a Brescia. Ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come frontman dei Timoria, una delle band più influenti del rock italiano.

Dopo aver lasciato il gruppo nel 1998, ha intrapreso la carriera da solista, conquistando il pubblico con brani come “Raccontami”, “Ci sarai” e “Angelo”. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album di successo e collaborato con artisti di primo piano del panorama musicale italiano.

Sul piano personale, Renga è stato legato per molti anni all’attrice Ambra Angiolini, dalla quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Nonostante la fine della loro relazione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno e rispettoso.