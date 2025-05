Frecce Tricolori a Catania, l’esibizione della pattuglia acrobatica – FOTO

VIDEO - Trantino: "Coesione e spirito di corpo"

CATANIA – La pattuglia acrobatica, le evoluzioni, il tricolore e la folla: il Catania Air Show 2025 ha tenuto con il naso all’insù migliaia di catanesi nella giornata di domenica 4 maggio. L’esibizione delle Frecce Tricolori si è svolta nel corso del pomeriggio in contemporanea con il passaggio nelle acque dello Ionio della nave scuola Amerigo Vespucci.

Frecce Tricolori a Catania: “Coesione e spirito di corpo”

Commenta l’esibizione il sindaco di Catania Enrico Trantino: “Una giornata memorabile per Catania: è la prima volta che le Frecce si esibiscono in città e per la folla festante che ci fa capire quanto questo evento fosse atteso. È una immagine esemplificativa di come noi intendiamo lo spirito di corpo, anche perché simbolicamente quello che faranno oggi le Frecce Tricolori lo potranno fare solo in quanto gruppo coeso”.

“Funziona così anche in città – prosegue Trantino – se siamo un gruppo coeso questa città la possiamo portare avanti e migliorare, se andiamo ciascuno per i fatti propri, così come un pilota non potrà mai andare da solo senza la propria pattuglia, allo stesso modo i cittadini non potranno mai determinare il cambiamento, e neanche il sindaco”.

(foto Roberto Viglianisi, cortesia del Comune di Catania)

