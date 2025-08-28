Applausi e lacrime al funerale di Anna Romano: “Donava bellezza” VIDEO

Commozione nella chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi

PALERMO – Tantissime persone hanno affollato la chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Mondello, per i funerali di Anna Romano, la sessantacinquenne investita e uccisa mentre attraversava la strada all’Addaura. Palermo si è fermata per dire addio ad una donna tenace e solare, voluta bene da tutti. Un profondo silenzio all’arrivo del feretro mentre sul viso di amici e parenti scorrevano inesorabili le lacrime.

Un dolore insanabile

Le emozioni durante il rito funebre sono state molteplici. Tanta incredulità, tristezza, sofferenza. Il momento dell’ultimo saluto è stato toccante. Un prolungato applauso ed un coro hanno accompagnato la salma sulla soglia della chiesa, poco prima che il carro funebre partisse in direzione del cimitero.

Il parroco: “Ha vissuto dando bellezza”

“Non è mai facile dire una parola quando la morte ci tocca da vicino e sembra molto più difficile dire qualcosa quando qualcuno di caro ci viene strappato alla vita avendo ancora così tanto da vivere. – ha detto il parroco, don Dino Taormina, nella sua omelia per la donna morta nell’incidente dell’Addaura -. La cosa più umana è urlare. Protestare contro la morte”.

“Sappiamo che la morte – ha continuato don Dino – non è comunque la fine di tutto, ha cambiato volto, è diventata amica. San Francesco la chiamava infatti ‘sorella morte’. La vita degli uomini non si misura nel numero dei giorni vissuti ma nella capacità di dare bellezza agli altri. E Anna ha vissuto dando tanta bellezza, nel suo lavoro, nella sua famiglia, facendo del bene a chiunque le stava vicino”.