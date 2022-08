Gag di Berlusconi: “Votate il partito co…” VIDEO

Nel video l'ex cavaliere sta recitando uno dei discorsi davanti alla camera, poi l'errore e la risata

PALERMO – Silvio Berlusconi non è nuovo alle battute e all’ironia e, nell’era dei social, non fa mancare il suo contributo alla creazione di contenuti virali. Il leader di Forza Italia che pure è un mattatore della comunicazione non ha mai nascosto di non avere dimestichezza con i social network. Eppure la sua finta gaffe potrebbe diventare un contenuto perfetto e di certo strappa un sorriso. Nel video l’ex cavaliere sta recitando uno dei discorsi davanti alla camera. Il messaggio però si conclude con l’invito a votare il Partito comunista. Poi arriva la correzione e la risata. Il dubbio rimane: il Cav ha fatto uno scherzo anche ai suoi collaboratori o era tutto organizzato?