Giustizia, anche a Catania la manifestazione dell’Anm VIDEO

L'incontro pubblico preceduto dalla conferenza stampa del presidente Grasso

CATANIA – Anche a Catania, la manifestazione dell’Associazione nazionale magistrati contro la cosiddetta separazione delle carriere in magistratura. Un incontro pubblico tenutosi dinanzi alla scalinata del Palazzo di Giustizia di piazza Verga. Richiami alla Costituzione e ad “una riforma che non produrrà nulla di buono”, come viene ripetuto più volte tra i togati che partecipano confronto.

Tutto preceduto, da una conferenza stampa tenutasi al secondo piano del Palazzo che ha visto in primis la partecipazione del presidente dell’Anm Catania, Ottavio Grasso.