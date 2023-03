Da chiarire la dinamica del sinistro, ferita una donna

1' DI LETTURA

VITTORIA (RG) – Gravissimo incidente stradale stamani, intorno alle 9, a Vittoria, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione lo scontro violento sarebbe avvenuto tra due auto Fiat Panda in via Milano, angolo via Guido Rossi.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che una donna sarebbe rimasta ferita. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

(Foto di Franco Assenza)