Incidente sulla Palermo-Sciacca: auto a fuoco, quattro feriti gravi FOTO

Lo scontro frontale fra due mezzi. L'arrivo dei soccorritori

PALERMO – Grave incidente sulla Palermo- Sciacca. Uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Tipo e una Dacia, si è verificato all’ingresso della statale al chilometro 1+400, poco dopo via Ernesto Basile. L’impatto si è rivelato violentissimo: uno dei mezzi è finito contro il guardrail, entrambi sono andati a fuoco

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso al traffico e si registrano forti rallentamenti su entrambe le direzioni. Quattro le persone estratte dalle lamiere e trasportate in ospedale con codice rosso.

La dinamica

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti una delle auto avrebbe invaso la carreggiata opposta.

L’ennesimo incidente

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla Palermo-Sciacca, dove poche settimane fa un diciottenne di Borgetto, Kevin Di Paola, ha perso la vita e una diciannovenne è rimasta gravemente ferita. In un altro scontro frontale, avvenuto all’altezza dello svincolo di Altofone, sono morte madre e figlia che abitavano a Pioppo.

Valeria Di Giorgio e Angelica Ganci stavano tornando a casa da Palermo quando si è verificato il tragico schianto con l’auto su cui si trovavano due giovani. La scorsa settimana due persone sono invece rimaste ferite in seguito a un tamponamento tra tre veicoli nel tratto tra lo svincolo di Altofonte e Giacalone.