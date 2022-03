Maxi convoglio russo verso Kiev, Farnesina agli italiani: ‘Andate via’ DIRETTA

Zelensky: 'Putin parla di azioni militari, ma uccide i bambini'

Si tratta la tregua, ma l’assedio continua. Ieri primo round di negoziati tra Ucraina e Russia, con Putin che chiede neutralità di Kiev e riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea. “Abbiamo trovato punti su cui è possibile trovare un terreno comune”, affermano da Mosca. Kiev conferma che ci sarà un altro round di colloqui. Ma intanto denuncia attacchi aerei più pesanti dopo i negoziati, mentre il convoglio militare russo alle porte della capitale ucraina è ora lungo oltre 60 chilometri. Il sindaco di Kiev parla di attacco “non-stop” da parte delle truppe di Mosca. In fiamme una base militare vicino la città. Le forze russe sono arrivate anche alle porte di Kherson, nel sud.

LA DIRETTA

14.20 – Il secondo round di colloqui russo-ucraini si terrà domani, 2 marzo. Lo riferisce la Tass che cita i media ucraini.

14.00 – L’Eurocamera riconosce “la prospettiva europea dell’Ucraina. Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore” la richiesta dell’Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo per raggiungere tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rivolgendosi al capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il dibattito sull’invasione russa in Ucraina alla plenaria straordinaria dell’Eurocamera

13.15 – “Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky che

intervenendo poi in collegamento al parlamento europeo, ha parlato ‘di tragedia immane’ sottolineando che ‘Putin parla di obiettivi militari ma uccide bambini’.

13.05 – “Siamo sotto i bombardamenti, sotto l’attacco dei missili, è stata una mattinata tragica questa. Stiamo dando la nostra vita per la libertà”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando, in videocollegamento, alla plenaria straordinaria del Parlamento Ue.

12.58 – Non ci sono piani per colloqui diretti tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Peskov, secondo quanto riferisce la Tass.

12.25 – Media: “Truppe bielorusse attraversano confine con Ucraina”

12.25 – Monsignor Shevchuk: “Colpito reparto di maternità vicino Kiev”

12.20 – Difendere la capitale Kiev rappresenta la “priorità” per l’Ucraina. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

12.15 – Sei persone sono rimaste ferite dopo il bombardamento al palazzo del governo della Regione a Kharkiv. Fra loro anche un bambino. Ma il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Si cercano vittime e dispersi tra le macerie

L’attacco al Palazzo del Governo

12.00 – Cremlino, “troppo presto per valutazione dei negoziati”

11.50 – Bielorussia, Lukashenko: non parteciperemo ai combattimenti in Ucraina

11.30 – Draghi al Senato: “L’Italia non si volterà dall’altra parte”

11.10 – La Russia proseguirà l’offensiva dell’Ucraina fino al raggiungimento di “tutti gli obiettivi”: lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.

11.00 – “Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela”. Lo scrive la Farnesina in un aggiornamento sulla sicurezza in Ucraina sul sito Viaggiare Sicuri

10.30 – Kharkiv, la seconda città del paese già teatro di pesanti bombardamenti nei giorni scorsi, si ritrova nuovamente sotto le bombe. La Bbc riferisce che secondo il comando operativo ucraino l’obiettivo del raid missilistico russo era la sede del governo regionale, perché l’obiettivo era uccidere il governatore e la squadra che con lui guida la difesa della città. La deflagrazione talmente potente da fare danni anche a palazzi lontani decine di metri dalla sede governativa. L’area deserta, i residenti erano stati allertati da sirene prima dell’attacco. Ma secondo il governo regionale la città ha retto.

GUARDA IL VIDEO DELL’ATTACCO E LEGGI L’ARTICOLO: Kharkiv, attacco missilistico russo in diretta

9.30 – Attacco ed esplosioni a Sumy, città a nord est dell’Ucraina FOTO

Attacco a Nord-Est

9.20 – Il seminterrato dell’ospedale di Kiev si è trasformato in un reparto pediatrico improvvisato. A raccontarlo è la Bbc che documenta la situazione con alcune immagini in cui si vedono i

bambini, alcuni dei quali malati oncologici, sistemati con letti e attrezzature ospedaliere nello spazio sotto il nosocomio.

Esplosioni e distruzione a Sumy

9.00 – A Kiev suonano le sirene dell’allarme bomba, dopo una notte relativamente tranquilla rispetto ai giorni scorsi e stamani la città di Kharkiv è nuovamente sotto attacco questa mattina, riferiscono media locali.

8.50 – Immagini televisive, rilanciate sui social media, mostrano una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile o una bomba detonata presso un edificio che la testata ‘Kyiv Independent’ identifica come la sede del governo regionale.

8.20 – Il governo ucraino denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che Mosca commette crimini di guerra nel Paese. Putin, tuttavia, non si ferma e dopo il nulla di fatto dei primi negoziati di pace in Bielorussia sembra intensificare i bombardamenti.

Convoglio russo verso Kiev lungo 60 km

8.10 – Le immagini dell’imponente convoglio russo provengono dai satelliti della Maxar Technologies e oltre a documentare l’avanzata russa con decine e decine di mezzi in fila uno dietro l’altro, mostrano anche colonne di fumo che si alzano da case apparentemente in fiamme lungo il percorso, riporta la Cnn.