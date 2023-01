Le immagini da Campobello di Mazara

1' DI LETTURA

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Si trova in vicolo San Vito (ex via Cb31), in pieno centro a Campobello di Mazara (Trapani), il covo dove si sarebbe nascosto il super latitante Matteo Messina Denaro negli ultimi periodi. La casa è stata perquisita stanotte dal Ros dei carabinieri.

Quella vissuta dal capomafia a Campobello di Mazara era una vita “apparentemente normale”.