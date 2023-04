In casa droga e pistola con silenziatore, arresto a Catania VIDEO

Aveva crack, cocaina, marijuana e hashish.

CATANIA. Un uomo di 42 anni in libertà vigilata è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché trovato in possesso di numerose dosi di varie sostanze stupefacenti e di una pistola. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Fermato per un controllo mentre era a bordo di uno scooter nel quartiere San Cristoforo, è stato sorpreso con 12 grammi di cocaina in pietra, 200 euro e 12.300 euro in contanti.

Nella sua abitazione, in via Pietro Platania, i militari hanno poi sequestrato una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola cancellata corredata da un silenziatore, un giubbotto antiproiettile e 313 proiettili di vario calibro, 37 involucri contenenti varie pietre di cocaina e 69 dosi già confezionate della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 1 chilo e 343 grammi.

La perquisizione ha anche permesso di sequestrare 55 grammi di crack in pietra, 91 grammi di hashish, 8 involucri per 1,789 kg di marijuana, un bilancino di precisione, una macchina per la preparazione sottovuoto della droga e 28 ‘pizzini’ con nomi ed importi riferibili alla vendita ed agli acquirenti delle sostanze stupefacenti. Il 42enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la sua permanenza in regime di custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.