Incendio a Gibilrossa: le immagini dell’inferno, “Non abbiamo vie di fuga”

Le foto delle case e delle campagne gravemente colpite dal rogo di ieri

1' DI LETTURA

Le immagini del giorno, da Gibilrossa, dopo sono le immagini di case e campagne gravemente colpite dall’incendio di ieri. Nella frazione collinare nota per la sua vista panoramica su Palermo e sita tra i comuni di Misilmeri e di Belmonte Mezzagno ci sono case e terreni bruciati, senza luce e acqua. Ed un nostro lettore ci racconta anche che “i soccorsi sono stati rallentati dal fatto che da 9 mesi la SP37 è chiusa per la frana sulla paramassi”. La conseguenza è drammatica. “Non abbiamo – spiega il lettore – avuto una via di fuga degna di questo nome”.