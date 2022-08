La colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, sul posto i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento

AUGUSTA (SR) – Un vasto incendio si è sviluppato in un capannone in contrada San Cusmano, ad Augusta. A causare l’incendio sarebbe stato un fulmine, stando a quanto comunicato dal Comune di Augusta sul suo profilo Facebook.

La colonna di fumo nero è visibile da diversi chilometri di distanza. L’incendio, precisa ancora il Comune, si è sviluppato nella zona Asi, dunque non in quella industriale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per tutte le operazioni di spegnimento.