Incendio Catania, rogo in un’abitazione di due piani FOTO

Le fiamme hanno coinvolto una palazzina di due piani

1' DI LETTURA

CATANIA – I Vigili del fuoco hanno domato ieri sera un incendio in provincia di Catania, in una palazzina di Paternò. Il rogo, probabilmente scaturito dalla canna fumaria di una stufa, ha coinvolto le travi in legno del tetto propagandosi in due stanze e nel corpo scala della palazzina di due piani, in via Bolzano 28.

L’intervento ha coinvolto le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò e del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania insieme a un’autobotte di rincalzo.

Nell’incendio nessuna persona è stata ferita. Solo una persona intossicata dal fumo è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del Servizio 118 presente sul posto.

Intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò.