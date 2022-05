L’incidente e il lutto nello sport: Catania piange Alberto Savoca FOTO

Il ciclista del Team Salerno, è morto dopo la foratura di un copertone Dolore tra gli amici della Fitness World

CATANIA – Lutto nel mondo dello sport, Alberto Savoca, ciclista del Team Salerno, è morto dopo un incidente. Dolore tra gli amici e gli appassionati delle due ruote che fanno parte della famiglia guidata da Tony Salerno. “Amico mio – scrive Salerno – il tuo sorriso rimarrà sempre nel mio cuore”.

Chi era Alberto Savoca

Originario di Motta Sant’Anastasia, collaboratore scolastico, ma soprattutto appassionato di ciclismo e di spinning. Da 15 anni frequentava la Fitness World, tempio degli amanti delle pedalate indoor. “A volte si dice – commenta Gaetano Nico, uno degli istruttori – che quelli che se ne vanno sono sempre buoni, lui lo era. Un ragazzo altruista, un ciclista provetto amante dello sport, che frequentava la palestra da 15 anni”.

Il ricordo

“Non esistono parole giuste per queste occasioni – scrive Alfio Taormina – Non ci sono parole che possano alleviare, anche per un secondo, il dolore di una famiglia. Morire a questa età è impensabile e non dovrebbe essere mai permesso.

E invece succede. Succede che una domenica mattina sali in bicicletta per rilassarti… percorri quella stramaledetta strada e non ritorni più a casa. Perché? Impossibile saperlo…

Ti voglio bene. Ora e per sempre”.

L’incidente

Alberto pedalava con gli amici a Sferro, in pianura, quando all’improvviso ha forato la gomma, finendo per terra. L’impatto è stato terribile, i ciclisti hanno chiamato l’elisoccorso. Poi la lotta per la vita, l’intervento chirurgico all’ospedale Cannizzaro. Ma, purtroppo, Alberto non ce l’ha fatta.

Lascia un vuoto incolmabile. I funerali saranno oggi alla chiesa Madre di Motta Sant’Anastasia alle 16.30