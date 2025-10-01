Inferno di acqua e fango a Favara: si cerca ancora la donna dispersa VIDEO

In azione anche droni e un elicottero

AGRIGENTO – Una giornata di inferno in provincia di Agrigento, dove un nubifragio ha messo il territorio in ginocchio. A Favara le strade si sono trasformate in fiumi nel giro di pochi minuti, dal centro storico alle aree più periferiche, si sono registrati danni e disagi. Una donna è dispersa, le ricerche sono in corso e ancora senza esito.

Canale sotterraneo al setaccio per trovare la donna dispersa

La 38enne Marianna Bello, presa alla sprovvista dalla furia dell’acqua mentre si trovava al volante della sua auto, è uscita in strada ed è stata trascinata dal sistema di convogliamento del canalone che tramite una condotta sotterranea sfocia poi nel torrente Cicchillo. E’ proprio da lì che sono partite le ricerche della donna, sposata e mamma di tre figli. In campo ci sono tutte le squadre disponibili del comando dei vigili del fuoco di Agrigento, sono arrivati anche i sommozzatori da Palermo.

Un uomo ha cercato di soccorrerla

Al lavoro per individuare la donna dispersa, pure la protezione civile e le forze dell’ordine. Dall’alto sono in azione anche un elicottero e droni per monitorare il territorio. Ogni angolo viene ispezionato, sono state avvertite delle richieste di aiuto, ma fino al primo pomeriggio le ricerche sono cadute nel vuoto. L’auto di Marianna Bello, una Lancia Ypsilon, è ancora parcheggiata nel piazzale da cui si stava allontanando, prima di essere inghiottita dalla forza dell’acqua. A lanciare l’allarme, stamattina, è stato un uomo che ha notato la donna per strada, mentre cercava rifugio. Avrebbe cercato di raggiungerla, ma invano.

Battuta palmo a palmo un’area di 15 chilometri

I sommozzatori hanno battuto palmo a palmo l’intera condotta sotterranea, ma al momento della 38enne non c’è ancora alcuna traccia. Le ricerche si estendono su una vasta area di circa quindici chilometri. “Questa mattina nostra città è stata travolta da un’ondata imprevedibile di forte maltempo – ha detto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo -. Si trattava di una semplice allerta gialla, ma su Favara sono piovute decine di centimetri di acqua che hanno messo il paese in ginocchio”.

Donna dispersa, il sindaco: “Ricerche a tutto spiano”

“Al momento stiamo ricercando la donna dispersa. Siamo in campo da questa mattina per sostenere le attività che forze dell’ordine, protezione civile regionale e comunale, vigili urbani e vigili del fuoco stanno conducendo con abnegazione e senza risparmiarsi. Grazie a questi servitori dello Stato”.