Influencer indagate per razzismo: banane e scimmie ai bambini VIDEO

Le autorità stanno conducendo un'indagine e ascolteranno i testimoni

1' DI LETTURA

RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Banane e scimmie regalate ai bambini brasiliani, 2 influencer indagate per razzismo. Le 2 influencer brasiliane, Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves sono al centro dei ciclone mediatico perché avrebbero commesso reati razziali verso alcuni bambini di Rio de Janeiro in Brasile. Le ragazze hanno diffuso e condiviso un video all’interno del famoso social network TikTok, in cui offrono ai bambini la possibilità di scegliere tra ricevere denaro o aprire un regalo a sorpresa.

I 2 giovanissimi coinvolti nel video sono un bambino e una bambina. Entrambi scelgono di scartare il pacco tentando la fortuna. Il primo trova e riceve una banana come regalo, mentre la seconda trova un peluche di scimmia. Questo non è il primo episodio da parte delle influencer, che erano già state indagate per razzismo nel 2021. Le autorità stanno conducendo un’indagine sul caso e ascolteranno i testimoni.

Le immagini sopra, diventate virali, mostrano i momenti che hanno creato tanto scalpore tra il popolo social e hanno portato alle indagini da parte della magistratura.

TUTTI I VIDEO VIRALI DI LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE