Kick Off 2, i calciatori del Palermo in visita alla scuola ‘Caponnetto’

Il progetto è iniziato l'11 marzo

PALERMO – Lo scorso 11 marzo è partita la nuova edizione del progetto Kick Off, che già all’inizio del 2020 aveva portato i giocatori del Palermo in visita in alcune scuole del territorio palermitano con l’obiettivo di incontrare di persona bambini e ragazzi e discutere insieme dei valori più sani legati allo sport.

Kick Off 2, progetto sostenuto dal Fondo sociale europeo Sicilianell’ambito della programmazione 2014-2020, prevede per tutto il mese di marzo sei incontri in tre scuole cittadine, individuate simbolicamente per la loro collocazione periferica nei punti “di frontiera” dei confini di Palermo.

Il primo incontro è avvenuto, l’11 marzo, alla scuola Renato Guttuso nel quartiere Acqua dei Corsari di Palermo, nella giornata di oggi, invece, i calciatori rosanero sono andati all’istituto Comprensivo Statale Antonino Caponnetto.

Le delegazioni degli studenti coinvolti nell’iniziativa saranno poi anche ospiti delle due partite casalinghe del Palermo contro la Fidelis Andria il 16 marzo e contro il Taranto il 30 marzo.