La Russa: “Bene Mattarella a Niscemi, sostegno alla popolazione”

L'intervento del presidente del Senato dopo la visita del Capo dello Stato nella cittadina nissena

ROMA – “Ha fatto benissimo il presidente (Mattarella, ndr) ad andare a Niscemi. Il presidente può fare, ed è bello che lo faccia, un’opera di moral suasion verso il governo, di vicinanza morale verso i cittadini. Poi il presidente del Consiglio è quello che può decidere gli aiuti e il presidente del Consiglio, Meloni, nei giorni scorsi andando a Niscemi, aveva portato concretamente la notizia degli aiuti che verranno consegnati a chi di dovere”.

Quindi “credo che il presidente della Repubblica abbia forse atteso quest’annuncio, prima di poter andare a portare il proprio sostegno morale necessario alle popolazioni”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando la visita di ieri a Niscemi del capo dello Stato, Sergio Mattarella. La Russa l’ha detto in collegamento con ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1.

Poi interpellato sulla necessità di investimenti sulla prevenzione, La Russa ha concordato e aggiunto: “La prevenzione non avviene in una legislatura. Ci vogliono almeno 20 anni per fare un progetto di prevenzione sostenuto dai fondi necessari e credo che il governo abbia cominciato a farlo”.