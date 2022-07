Le maglie del Palermo tra storia e innovazione – la fotogallery

Quest'anno c'è anche il contributo del noto street artist TvBoy

PALERMO – Nel tardo pomeriggio di venerdì 29 luglio è avenuta a Palazzo Chiaramonte-Steri, sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo, la presentazione delle maglie del Palermo per la stagione 2022-2023.

Grazie alla collaborazione del coordinatore scientifico del Palermo Museum Giovanni Tarantino, prosegue il percorso iniziato nel 2019 che combina elementi della storia ultracentenaria del club rosanero e scelte votate al design innovativo. In vista del prossimo campionato di Serie B, per la prima maglia ritorna il rosa pieno con dei richiami in nero. Il modello della divisa principale per la stagione 2022-23 presenta un colletto largo e tenuto insieme dai laccetti che richiamano all’estetica vintage e in particolare a modelli utilizzati alla fine degli anni Cinquanta.

La seconda maglia (detta a bratelle) è un omaggio alla presidenza di Renzo Barbera e in particolare al Palermo 1973-74 che dalla Serie B, con una cavalcata memorabile, conquistò la finale di Coppa Italia poi persa ai calci di rigore contro il Bologna. E’ una maglia nera con due bretelle rosa sulla destra e due nere sulla sinistra.

La terza maglia è una novità assoluta, realizzata grazie al design creato ad hoc dall’artista palermitano TvBoy. Il teschio e le rose, emblemi tipici della figura religiosa patrona della città di Palermo, sono inseriti in un contesto di motivi ornamentali in stile barocco. Una divisa ispirata totalmente all’anima di Palermo e dei palermitani.

In alto, una galleria fotografica dell’evento che si è svolto nella sede istituzionale dell’ateneo palermitano.