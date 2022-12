L’ultimo saluto al capitano Altruda, funerali a Trapani VIDEO

Cerimonia nella Cattedrale di San Lorenzo

TRAPANI – Nella Cattedrale San Lorenzo di Trapani i funerali del pilota dell’Aeronautica militare, capitano Fabio Antonio Altruda, che ha perso la vita nell’incidente aereo che si è verificato la sera del 13 dicembre nei pressi della base di Birgi. Altruda era alla guida di un caccia Eurofighter che, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso quota schiantandosi al suolo (VIDEO).

L’omelia di monsignor Fragnelli

“Noi oggi siamo nel silenzio, increduli, davanti alla fine inattesa del nostro fratello, il pilota Fabio Antonio Altrude: la morte lo ha colto nei cieli e sulla terra del nostro mondo trapanese – ha affermato il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, nella sua omelia -. Lo sentiamo vicinissimo a noi in questo passaggio. Come vicina sentiamo tutta la base dell’aviazione, che assicura un generoso servizio civile sostenuto da un impegnativo servizio di difesa. È una vicinanza che si traduce in reciproca appartenenza – ancora il vescovo di Trapani -. Per questo possiamo dire che il giovane pilota ci appartiene: lui a noi e noi tutti a lui. Un’appartenenza che la morte non distrugge, semmai la conferma per sempre”. E rivolgendosi idealmente al pilota scomparso nell’incidente aereo: “Tu, caro Fabio, ci appartieni non solo per il lavoro e l’abitazione tra noi; tu ci appartieni perché la provvidenza divina ti ha portato dalla tua nativa Campania a questo lembo di Sicilia. Appartengono a noi anche i tuoi cari genitori e i tuoi familiari e amici. Appartieni al mondo dell’aeronautica militare e civile, hai contribuito a fare di questa terra un ponte di dialogo con il resto del mondo, dell’Europa e dell’Africa innanzitutto”.

Il messaggio di monsignor Marcianò, ordinario militare

All’inizio della celebrazione è stato letto anche un messaggio dell’arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare: “È la vita di un giovane, quella per cui oggi prego e preghiamo, che aveva dinanzi sogni e speranze di futuro – le parole di monsignor Marcianò -. È la vita di un militare competente e dedito, che tanto ha dato e tanto poteva ancora dare al nostro Paese. È la vita di un eroe che, offrendosi in sacrificio, ha evitato il rischio di esporre alla morte coloro per la cui difesa ha abbracciato la sua grande missione. È la vita di un figlio, di un fratello, di un uomo che ha amato fino alla fine, quella sulla quale noi non possiamo che piangere. E io piango con voi, cari genitori e parenti, amici e colleghi; e mentre ti affido al Padre in Cielo, imparo commosso quanto tu, Fabio, ci hai insegnato: quando si vive per far vivere, si sa morire per dare la vita! Questa è vita eterna, questa è risurrezione. Questo è il senso che hai voluto dare alla tua breve esistenza e questo sia ora, per i tuoi cari e per tutti, esempio di luce e germe di consolazione. Grazie, Fabio! Restaci accanto e prega, perché anche noi sappiamo vivere così”.

A Trapani anche il ministro della difesa Crosetto

Presenti, oltre ai familiari del pilota, anche i vertici dell’Aeronautica militare, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la prefetta e il sindaco di Trapani, Filippina Cocuzza e Giacomo Tranchida. Nella Cattedrale di Trapani sono presenti anche il vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

L’USCITA DEL FERETRO DALLA CATTEDRALE DI TRAPANI – VIDEO