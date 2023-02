Mazara del Vallo: crollo costone, famiglie sgomberate FOTO

Fessure nelle strutture delle abitazioni preoccupanti

PALERMO – Sono state evacuate stamattina in via precauzionale dai vigili del fuoco di Mazara del Vallo gli abitanti della via Marsala le cui abitazioni insistono su un costone roccioso dove si è verificato un cedimento.

Dopo un controllo visivo effettuato da una squadra di tecnici dei vigili del fuoco diretta dall’ispettore antincendi Giuseppe Cardinale, sono emerse infatti delle fessure nelle strutture delle abitazioni preoccupanti, così come preoccupante sono apparse le condizioni di stabilità dello stesso costone roccioso.

Sono state sgomberate tre famiglie, 8 persone in totale. Inoltre é stato inibito in via cautelativa l’accesso alla cava di Via Santa Lucia.

L’attività è stata svolta stamattina attorno alle 10, assieme ai vigili del fuoco erano presenti per il sopralluogo anche il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Mazara del Vallo, l’architetto Maurizio Falzone e il comandante dei vigili del fuoco Vincenzo Bucca.