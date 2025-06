Meta Catania, è ancora Scudetto! Napoli battuto 3-2 FOTO

Gli etnei ancora Campioni d'Italia nella bolgia del PalaCatania

CATANIA – Catania merita questo, Catania e la Meta Catania si stringono in un lungo abbraccio. Un boato pazzesco alla sirena, un boato e un “I Campioni dell’Italia Siamo Noi”. La Meta Catania si cuce addosso il secondo tricolore della sua storia, il secondo consecutivo e soprattutto con la sua gente nella miglior maniera e con la spinta dei 4000 mila del PalaCatania.

Il trionfo della Meta Catania

La notte di tutti, la notte di un Enrico Musumeci presidente composto e abituato a costruire fatti concreti dando fiducia alla sua famiglia-squadra che lavora ogni giorno. La notte di Luis Turmena con una doppietta e con un messaggio particolare alla moglie.

La notte di un gruppo fantastico capitanata da un condottiero unico come Carmelo Musumeci fuoriclasse trascinatore, di un bomber diventato “sentenza” come Pulvirenti, della colonna granitica Bocao, della fiducia di un leader silenzio come Podda, degli infortunati come Dian Luka e Anas o un Tornatore unico.

La notte di Siqueira che si è preso un posto da titolare unico, di Silvestri sempre presente, di Salamone nei momenti unici, di Timm pazzesco trascinatore o delle reti pesantissime di Anderson del vento giovane di Mario e Giulio Musumeci. La notte di un Juanra allenatore unico con accanto un professionista stakanovista e bravo come Weber.

Il match

La festa è bella, tremendamente bella e figlia di un primo tempo da grande squadra. Il Napoli? Mai pervenuto, debole mentalmente e inefficace sottoporta con un Borruto tramutato da cobra a piccola biscia senza veleno, da Colini ancora battuto in panchina tatticamente. Gara senza storia, finale scudetto a senso unico, con un’unica grande protagonista, la grande bellezza chiamata Meta Catania.

La botta di Turmena al minuto 10 ha bucato la porta di Bellobuono e il raddoppio ancora di Turmena sfruttando la porta sguarnita sul power play del Napoli. Siqueira ha chiuso ed è stato fortunato nei due legni dei partenopei.

La ripresa con Napoli fermato da due super parate di Siqueira e poi dall’apoteosi, dal tris, dalla super giocata di Michele Podda che gonfiava ancora la rete per il 3-0. Il Napoli non poteva far altro che mettere il power play e sul tentativo di Borruto, Siqueira stavolta non era perfetto per la rete dei campani. Pulvirenti per due volte sfiorava il quarto gol.

Prima il palo, poi palla fuori di un nulla. Gli arbitri su un’occasione della Meta Catania sfumata sul contrasto di Turmena su Duarte decidono con il Var di dare il secondo giallo al brasiliano e anche i rossazzurri con l’uomo in meno. La Meta Catania compatta difendeva come non mai, Siqueira muro su Borruto e Pulvirenti sulla linea salvava.

È ancora tricolore

Rossazzurri protetti dal PalaCatania che sosteneva il fiato e le gambe di Carmelo Musumeci e compagni. Il Napoli pescava la rete del meno uno ancora con la pressione a uno dalla fine. A due secondi dalla fine succedeva di tutto con Guilhermao e Bocao che venivano espulsi. Nella palla inattiva la super parata di Siqueira salva risultato su De Luca che dava il via alla festa.

Un dolce suono quello della sirena, una passione che si accende, un Vesuvio spento ancora dal boato dell’Etna per un tricolore condiviso dalla città per una squadra entrata prepotentemente nei cuori dei catanesi e che scrive un’altra pagina di storia del futsal italiano pronta a proiettarsi ancora nell’Europa che conta in Champions League. La Vittoria di tutti, di una famiglia societaria che lavora ogni giorno per materializzare uno scudetto unico e bellissimo. Meta Catania sei Campione D’Italia e il cielo si colora di rossazzurro mentre squadra, tifosi ballano e alzano al cielo l’ambito trofeo.

Tabellino

META CATANIA – NAPOLI 3-2 (2-0)

META CATANIA – Siqueira, Bocao, Turmena, C.Musumeci, Pulvirenti. A disposizione: Timm, Podda, Silvestri, Salamone, Anderson, Anas, G. Musumeci, M. Musumeci. All. Juanra

NAPOLI – Bellobuono, Pelezinho, Borruto, Bolo, Duarte. A disposizione: Chianese, Perugino, De Luca, Guilhermao, Gabriel, Vava’, Palladino. All. Colini

Marcatori: al 10’ pt Turmena, al 17’38 pt Turmena. Al 3’45 st Podda, al 7’25 st Borruto, al 19’ st Vava’,

Ammoniti: Turmena, Pelezinho, Guilhermao, Juanra, Turmena,

Espulsi: Bellobuono, Turmena, Guilhermao, Bocao.