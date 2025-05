Midiri: “L’Università di Palermo, i giovani, le sfide urgenti” VIDEO

L'intervista al magnifico rettore

PALERMO – Dall’addio a Papa Francesco, che “aveva espresso il desiderio di venire a Palermo per l’inaugurazione dell’anno accademico” al ruolo dell’università nella crescita della comunità e dei cittadini.

Il bilancio di metà mandato di Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, il quarto ateneo d’Italia, intervistato da Roberto Puglisi, direttore di LiveSicilia.it.

“Siamo il primo Ateneo del Sud – dice Midiri – abbiamo una doppia responsabilità, viviamo in un contesto sociale e politico molto particolare. Il nostro Ateneo ha la responsabilità di condurre e guidare le scelte dei nostri ragazzi in un ambiente non facile”.

Il rettore si concentra anche sulle sfide del futuro. Guarda il video.