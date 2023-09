Monopattino rubato in corsa: l’incredibile furto VIDEO

Il gesto ripreso dalle telecamere e il racconto della vittima

1' DI LETTURA

CONCHALÍ (CILE) – Le immagini di un monopattino rubato in corsa preoccupano autorità e cittadini in Cile. Le telecamere di sicurezza in strada a Conchalí, città a nord della capitale Santiago, mostrano la pericolosa tecnica messa in atto dai ladri. Nel video in alto, recuperato da T13, si vede un’auto affiancare il proprietario del monopattino. Subito dopo un uomo si sporge dal finestrino del passeggero e afferra a due mani il mezzo, facendo cadere la malcapitata vittima del furto.

“È stato così rapido che non mi capacito di quando ho perso l’equilibrio e sono stato catapultato sulla strada”, ha detto a Las Últimas Noticias Cristian Insunza, l’uomo a cui è stato rubato il monopattino in corsa. “Andavo a 20 chilometri orari – racconta -. All’improvviso ho visto con la coda dell’occhio un’auto, un uomo camminava con mezzo corpo fuori dal finestrino. Ha afferrato l’asta del monopattino, lo ha strattonato e il guidatore ha accelerato”.

L’uomo si è detto fortunato a non aver avuto dietro di sé nessun mezzo, che altrimenti avrebbe potuto investirlo subito dopo la follia del monopattino rubato in corsa. Si indaga per individuare gli autori del gesto immortalato dalle telecamere di sicurezza.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA PAGINA