"Ho ascoltato gli interventi dell'opposizione, serve senso di responsabilità"

PALERMO – “Ho ascoltato con attenzione gli interventi dell’opposizione. Sono state dette alcune cose meritevoli di riflessione”. Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, durante il dibattito in Aula sulla sfiducia al Presidente Schifani.

“Serve un grande senso di responsabilità da parte di tutti, aldilà degli schieramenti. Stanno emergendo aspetti rilevanti che meritano approfondimento e scelte coraggiose”, ha aggiunto. “La giornata è lunga – ha concluso – e non si possono escludere colpi di scena”.