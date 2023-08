Mucca cade da un camion in corsa: il terribile volo in autostrada VIDEO

Le immagini

REGNO UNITO – Una mucca cade da un camion in corsa in autostrada. L’animale si è scaraventato sull’asfalto in mezzo al traffico che in quel momento viaggiava sull’autostrada M6 nel Regno Unito. Un’auto che percorreva lo stesso tratto di strada ha ripreso il terribile volo. “La mucca è caduta dal fondo del camion – racconta Kevin Rogers, uno dei primi a essersi accorto di quanto stava accadendo – Sono stato il primo veicolo a trovarsela di fronte e sono riuscito a mancarla per pochissimo”.

Il video ha fatto in pochi giorni il giro del web. Secondo una prima ricostruzione, il fondo del camion che trasportava più animali avrebbe ceduto e due mucche sono finite sulla carreggiata autostradale. Non ci sono immagini del secondo animale. Le mucche si sono salvate senza subire troppi danni e senza essere state investite da alcun mezzo.

