Serata di follia: sfonda un box su un’auto rubata, poi attacca la polizia VIDEO

Il gesto dell'uomo sarebbe stato soltanto l'inizio: cosa hanno scoperto gli agenti

NAPOLI – Ha sfondato la saracinesca di un box a bordo di un’auto rubata, dando inizio a un’indagine che avrebbe portato la polizia a scoprire molto altro. I momenti concitati di cui si è reso protagonista domenica sera l’uomo, poi fermato dagli agenti, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di via Foria a Napoli. Nel video in alto si vede un fuoristrada scuro colpire ripetutamente la saracinesca fino a sfondarla; poi l’uomo alla guida scende dall’auto per introdursi nell’apertura creata nel box.

Gli agenti lo hanno sorpreso mentre tentava di forzare un’altra auto, posteggiata all’interno del box sfondato. Dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a fermare il responsabile della folle notte, un 40enne napoletano con precedenti, per poi scoprire che la macchina utilizzata per sfondare il box fosse appunto rubata e contenesse diversi oggetti e strumenti da scasso. Secondo gli agenti sarebbe stato lui a rubare altre cinque auto, poi recuperate in diversi punti della città. Così sono scattati l’arresto per tentata rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e una denuncia per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.