Palermo, al molo trapezoidale il ‘Rail Interior Innovation Summit’ VIDEO

Russello: "Occasione straordinaria per la città"

PALERMO – Tre giorni di incontri tra i principali decisori e professionisti del panorama ferroviario mondiale, a Palermo, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e lo scambio di idee. Al Marina convention center del molo trapezoidale, la Omer, società di componentistica e arredi per mezzi di trasporto, ospita per la prima volta in Italia il ‘Rail Interior Innovation Summit di RedCabin’. Un summit di tre giornate che si concluderà, giovedì 30 novembre, con una visita guidata al quartier generale dell’azienda, situato a Carini.

Il summit

Designer, costruttori, associazioni, operatori, agenzie governative e fornitori si confronteranno. Previsti tavole rotonde e momenti di networking, sui temi principali e sui trend del comparto. Presenti alcuni dei più importanti player internazionali del settore, tra cui Deutsche Bahn, Sncf, Alstom e Transport for London.

Il settore dei treni sotto analisi

Al centro dei dibattiti la sostenibilità, la digitalizzazione, l’accessibilità, la sicurezza a bordo e l’esperienza premium dei passeggeri. Verranno approfondite, inoltre, anche le strategie con cui il settore sta affrontando queste sfide. Sotto analisi anche le nuove evoluzioni in termini di tecnologie e interni che caratterizzeranno i treni del futuro.

“Orgoglioso di ospitare l’iniziativa”

A spiegare l’importanza dell’evento è il presidente e Ceo di Omer, Giuseppe Russello. “È un’occasione straordinaria per Palermo che ospita per la prima volta in Italia questa manifestazione itinerante che si svolge prevalentemente tra Europa e Stati Uniti – ha detto -. Ricevere qui stakeholders del mondo ferroviario è per noi motivo di orgoglio e di riconoscimento della nostra realtà e di quel sistema manifatturiero italiano che è all’avanguardia e che trova sempre più spazio nel panorama mondiale”.

Lagalla: “Palermo punto di riferimento internazionale”

“È un evento che fornisce un segnale importante, cioè quello di una Palermo, di una sua attività industriale, che diventa riferimento e richiamo a livello nazionale ed internazionale – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla -. Noi immaginiamo che questo tipo di iniziative possa ripetersi ancora, non solo in questo settore, perché significherebbe anche una ripresa delle concrete attività produttive in questa città che da troppo tempo sono o troppo sottodimensionate o non complessamente espresse”.