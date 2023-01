Palermo, bambini costretti ai doppi turni alla scuola Trinacria

Un intero piano è inagibile

1' DI LETTURA

PALERMO – È da dicembre che circa 400 alunni della scuola elementare Trinacria (del plesso Garzilli) di Palermo, alternano le lezioni tra mattina e pomeriggio costringendo se stessi e i loro genitori a fare “doppi turni”. Un intero piano del plesso scolastico è infatti inagibile. Chiuso per lavori. Lavori, che però ancora non iniziano, nonostante i fondi, 500mila euro, siano stati già stanziati.

I disagi delle famiglie

Sono tanti i disagi causati da questa situazione che stanno mettendo a dura prova le famiglie coinvolte. I bambini, di età compresa tra i 7 e i 10 anni, sono infatti già stanchi della giornata quando entrano a scuola il pomeriggio. Spesso e volentieri crollano addormentandosi sui banchi. E anche per i genitori, sta diventando sempre più complicato e stressante organizzarsi tra lavoro e scuola per stare dietro ai turni.

A peggiorare le cose e ad incendiare gli animi è stata però la notizia che a breve, nella turnazione, saranno coinvolti anche i bambini di prima, secondo la maggior parte delle mamme “ancora troppo piccini, per reggere questo ritmi ed apprendere in queste condizioni a loro così poco favorevoli”. Un inconveniente davvero scomodo questo, che va risolto il più presto possibile, per il bene dei nostri piccoli palermitani.