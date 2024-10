Palermo, blitz “ai cancelli” nel fortino del crack: 18 arresti allo Sperone

Nella periferia est della città arrivavano da tutta la Sicilia

PALERMO – C’è una zona nel quartiere Sperone che tutti la chiamano “ai cancelli”. La polizia ha documentato migliaia di cessioni di crack e nella notte è scattato il blitz. Sono diciotto le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Centrale dello spaccio nei box

I poliziotti del commissariato Brancaccio, tra il 2020 e il 2022, hanno monitorato un’area condominiale. L’accesso ai box era stato chiuso con grate e cancelli. Le vedette avvisavano dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. La zona era protetta dalle ronde. Tutto inutile, gli agenti hanno “bucato” il servizio di sicurezza del “fortino” della droga.

I clienti arrivavano da Palermo e da altre province siciliane. I pusher avevano un turno di lavoro: dalle 8:00 alle 18:00 e dalle 18:00 alle 2:00. Gli incassi finivano in una cassa comune.

Affari per 50 mila euro al mese

Si stima che dal 2020 al 2022 l’associazione abbia avuto un volume di affari da 50.000 euro al mese. A gestire gli affari due gruppi familiari. Erano arrivati ai ferri corti e c’era stato un violento pestaggio. Poi fu siglata la pace in nome degli affari.

Take away della droga

In uno dei box, una sorta di take away della droga dove i clienti sostavano in auto, moto o a piedi per pochi secondi, giusto il tempo di prendere la dose, pagare e andare via, la banda aveva organizzato anche una rivendita di bibite. Qui i nomi degli arrestati.

Molti clienti sono stati fermati e identificati. Hanno confermato di avere comprato la droga i cui consumi sono in forte crescita tra i giovani. Il crack dilaga e brucia la vita dei nostri ragazzi.