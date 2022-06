Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale

PALERMO – Due balconi sono crollati questa mattina in via Spinuzza a Palermo ad angolo con via Roma. I grossi calcinacci sono finiti in strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli altri balconi del palazzo alcuni dei quali presentano lesioni. Nella stessa zona di via Roma qualche mese fa era crollato un altro balcone, fortunatamente anche in quella occasione non si sono registrati feriti.