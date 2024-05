Auto storiche “in vetrina” al Teatro Massimo: inizia il Giro di Sicilia

In Sicilia equipaggi da tutto il mondo

Inizia oggi, mercoledì 15 maggio, la 33esima edizione del Giro di Sicilia. Dalle ore 9.00, al Teatro Massimo, in piazza Verdi, le 200 auto storiche che parteciperanno al Giro sono “in vetrina” per essere ammirate da palermitani e turisti.

La partenza ufficiale è in programma alle ore 20.00. La prime località da raggiungere saranno Casteldaccia, Trabia, Caccamo, Campofelice di Roccella. A Caccamo ci sarà un momento di accoglienza con abiti d’epoca, mentre a Trabia il trofeo Raimondo Lanza di Trabia.

In Sicilia equipaggi da tutto il mondo: viene rievocata la corsa voluta dai Florio nel 1912 che nasce in connubio con la mitica Targa, con l’obiettivo di far ammirare le bellezze dell’isola. Il Giro di Sicilia si chiude domenica 19 maggio. Alle 15.00 il rientro a Palermo, al Ristorante 59, sempre in piazza Verdi, per la premiazione “La Sicilia dei Florio”.