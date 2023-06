Palermo, la pista di pattinaggio di via Mulè ancora chiusa

L'assessore Figuccia: "Pronto l'avviso per l'affidamento. Lo gestiremo insieme alla federazione o alle associazioni"

PALERMO – Una pista di pattinaggio con un piccolo parco giochi attorno che potrebbe essere utilizzato come punto di ritrovo e divertimento per i più giovani del quartiere villa Tasca ma che, purtroppo, devono fare i conti con l’inagibilità della struttura che permette di utilizzare solamente il parco giochi, con la pista di pattinaggio che resta inutilizzata.

“La pista di pattinaggio di via Mulè è un impianto vincolato, cioè quando fu riqualificato fu vincolato per un ventennio a pista di pattinaggio, quindi non avendo possibilità di rimodularlo per altre attività stiamo pensando, come stabilito in giunta, di gestirlo insieme alla federazione o alla associazioni che parteciperanno alle assegnazione dell’impianto“.

“L’avviso, però – spiega l’assessore Figuccia – coinvolgerà ben sette impianti: si tratta dei tre pattinodromi di via Mulè, Giardino Inglese e Bonagia, ma anche le palestre Borgo Ulivia, Sperone e Borgo Nuovo ma anche lo stadio delle Palme“.

La pista prima era accessibile a tutti, ma negli anni ha subito diversi danni, questo costrinse l’Amministrazione a chiudere l’impianto e rifare il manto. Nel marzo 2017, dopo un periodo di chiusura, la riapertura che, però, durò poco perché la dirigente dichiarò inagibile l’impianto che, nel frattempo, fu dotato di recinzione per evitare che i vandali lo prendessero di mira.

In passato, oltre il manto dove non si poteva pattinare, era impossibile anche utilizzare il piccolo parco giochi presente che, oggi, però viene utilizzato, come spiega Giuseppe Di Vincenti, presidente della IV Circoscrizione: “All’interno della struttura c’è un problema al manto perché non è adatto per il pattinaggio, ma se qualcuno vuole utilizzare i giochi presenti all’interno possono tranquillamente entrare. Lo scorso Natale abbiamo realizzato una manifestazione. L’amministrazione, fin quando non verrà approvato il bilancio non potrà intervenire“.