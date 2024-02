Palermo, la protesta dei trattori arriva alla presidenza della Regione

La manifestazione promossa dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca

PALERMO – Si stanno radunano in piazza Indipendenza, a Palermo, di fronte la sede della Presidenza della Regione, gli agricoltori e gli allevatori (circa 150) provenienti da tutta la Sicilia per chiedere misure di sostegno al settore. In piazza, dove insieme con i manifestanti stanno arrivando anche decine di sindaci di comuni siciliani, ci sono cinque trattori autorizzati dalla questura.

L’iniziativa di oggi, che nasce sulla scia delle manifestazioni che da settimane si svolgono in tutta Italia ed in Europa, è promossa dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca con lo slogan “San Valentino con gli agricoltori”.

“Prima mettono l’agricoltura in ginocchio e poi danno un po’ di ossigeno, così come stanno facendo con il giochino dell’Irpef. Queste sono mancette, lo diremo noi al governo Meloni cosa bisogna fare, glielo lo diremo il 22 febbraio durante una manifestazione degli agricoltori siciliani a Roma – ha detto Cateno De Luca -“. Insieme con De Luca, su un piccolo palco improvvisato in piazza, sono saliti anche i rappresentanti degli altri due gruppi di opposizione all’Ars Michele Catanzaro del Pd e Nuccio Di Paola del Movimento 5stelle. De Luca ha detto che una delegazione di agricoltori sarà ricevuta a Palazzo d’Orleans. “Saranno solo gli agricoltori a portare le loro proposte al presidente Schifani – ha detto De Luca – è giusto che siamo loro a farlo, noi porteremo avanti la loro battaglia in parlamento”.