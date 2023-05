Palermo, dopo Louis Vuitton altri furti con spaccata in due bar

La polizia scientifica a caccia di impronte digitali

1' DI LETTURA

PALERMO – Nella stessa notte in cui qualcuno sfondava la vetrina di Louis Vuitton in via Libertà, qualcun altro lo faceva in via Villaermosa. Nel mirino dei ladri è finito un caffè, nei pressi di via Mariano Stabile. Ad una manciata di metri dal commissariato di polizia in via Bentivegna. Circostanza che non ha fatto da deterrente per i malintenzionati.

Un episodio che allunga la lista e conferma l’emergenza che si vive in città. Sul furto indaga la polizia. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso con una spranga di ferro o il classico piede di porco mandando in frantumi il vetro. Gli esperti della scientifica stanno cercando di rilevare eventuali tracce o impronte dei banditi.

La distanza fra via Libertà e via Villaermosa è breve: non si esclude che possano essere stati gli stessi ladri a mettere a segno i due colpi a distanza ravvicinata.

In un’altra parte della città, in via Ernesto Tricomi, nella zona dell’ospedale Civico i ladri hanno irruzione al bar tabacchi Wisser cafè. Bottino: i pochi contanti lasciati in cassa e diverse stecche di sigarette. Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.