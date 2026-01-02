Nuovi colpi d’arma da fuoco sparati contro la chiesa dello Zen

Sul posto i poliziotti della scientifica

PALERMO – Sul muro della parrocchia di San Filippo Neri ci sono i buchi dei colpi sparati. Se sia stato usato ancora una volta un fucile, o come si presume, una pistola deve essere ancora accertato. Un nuovo episodio fa alzare la tensione allo Zen di Palermo, dove i poliziotti della Scientifica e del commissariato San Lorenzo stanno eseguendo i rilievi.

Quattro giorni fa qualcuno ha usato un fucile da caccia per esplodere colpi di calibro 32 contro la porta dell’ingresso laterale della chiesa in via Fausto Coppi. Ed ancora un grosso petardo ha squarciato le lamiere.

La nuova intimidazione allo Zen

Stamani il parroco, Giovanni Giannalia, si è accorto dei grossi buchi alle pareti nell’androne del teatro della chiesa, lo stesso che ha ospitato riunioni e incontri, compreso quello con la Commissione regionale antimafia, per discutere dell’allarme sicurezza in città e del degrado del quartiere.

Un colpo avrebbe mandato in frantumi anche lo sportello del quadro elettrico. Inevitabile porsi una domanda inquietante,: qualcuno ha voluto reagire in maniera plateale alla condanna unanime per l’episodio precedente? Se così fosse non ci si troverebbe più di fronte a una bravata, seppur gravissima di ragazzi fuori controllo che prendono di mira un luogo di pace, ma di una intimidazione in piena regola.