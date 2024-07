Inizia ufficialmente la stagione 2024/2025

Inizia ufficialmente la stagione 2024/2025 del Palermo. Sorrisi, saluti e poi subito in campo a Coccaglio in provincia di Brescia per il raduno pre ritiro. I rosanero si sposteranno a Livigno domenica 7 luglio per la prima parte della preparazione pre campionato. In alto la clip della prima giornata della squadra guidata da Dionisi a Coccaglio pubblicata sul canale YouTube del club rosanero.