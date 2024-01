Palermo, raid a Villa Sofia: devastato il reparto di Radiologia FOTO

I monitor sono stati buttati per terra

PALERMO – Ennesimo raid vandalico ai danni di uno degli ospedali di Palermo. Questa volta ad essere preso di mira è il reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dove un uomo è entrato e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova Tac acquistata grazie ai fondi del Pnrr che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che a causa dei danni non potrà essere utilizzata.

In tutte le stanze ci sono monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.

“Chiunque poteva entrate“

“Lo avevo detto in tempi non sospetti – dice Giuseppe Bonsignore sindacalista del Cimo -. I nostri ospedali sono colabrodo e la porta del reparto che resta chiuso di notte era rotta. Chiunque poteva entrare. Ieri i vandali hanno avuto tutto il tempo di distruggere ogni cosa senza che nessuno li fermasse. Ho chiesto l’installazione della videosorveglianza e non è stata mai installata”.

Nei giorni scorsi all’ospedale Civico i ladri hanno portato via i doni natalizi per i piccoli pazienti: 10 tablet regalati dalla Samot, un monitor holter pressorio portatile donato dall’associazione “la carezza di Vicky e Giorgia”, alcune bilance pesa persone e non solo.