Un esempio straordinario di cooperazione animale

BRASILE – Possono piovere ragni dal cielo? Un fenomeno insolito ha colpito São Thomé das Letras, nel sud dello stato brasiliano di Minas Gerais, lasciando a bocca aperta chi ha assistito alla scena. Per gli aracnofobi, è stato un vero incubo: una “pioggia di ragni” che sembrava scendere dal cielo. Ma cosa si nasconde dietro questo evento inquietante?

La caduta dei ragni dal cielo: ecco la spiegazione scientifica

In realtà, i ragni non stavano cadendo dal cielo, bensì erano sospesi in aria grazie a enormi ragnatele invisibili che possono raggiungere fino a 4 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza.

A causare questo spettacolo è la Parawixia bistriata, una rara specie di ragni sociali, ovvero aracnidi che collaborano per cacciare e sopravvivere. Questa specie è comune nel Cerrado brasiliano, soprattutto nei mesi compresi tra settembre e marzo, quando il clima favorisce la formazione delle loro gigantesche ragnatele.

Una scena inquietante

La scena può sembrare inquietante, ma ha una spiegazione scientifica ben precisa. I ragni di questa specie lavorano insieme per costruire enormi strutture di seta che permettono loro di catturare insetti con maggiore efficienza. Al tramonto, le ragnatele si riempiono di questi piccoli aracnidi, creando l’illusione che stiano fluttuando nel cielo come se piovessero dal nulla.

L’evento è stato documentato anche in video, lasciando il pubblico diviso tra stupore e paura. Questo tipo di fenomeno, per quanto raro, è perfettamente naturale e rappresenta un esempio straordinario di cooperazione animale. Tuttavia, per chi soffre di aracnofobia, potrebbe non essere la visione più rassicurante!

