Porticello, il dolore di una comunità “sotto choc per questa tragedia”

Le parole del sindaco di Santa Flavia

SANTA FLAVIA (PALERMO) – “Tutta la comunità sotto choc per questa tragedia che ha sconvolto la nostra cittadinanza. Ci siamo attivati da questa mattina fornendo tutta l’assistenza necessaria e per trovare un hotel che potesse ospitare i superstiti, che si trovano all’hotel Zagarella, che ha dato massima disponibilità vista l’emergenza”. Sono le dichiarazioni di Giuseppe D’Agostino, sindaco di Santa Flavia, che sta seguendo via terra da ore ricerche dei dispersi che si trovavano sulla barca a vela ‘Bayesian’, ormeggiata a circa 400 metri da Porticello.

“Superstiti sotto choc”

“Ho incontrato i superstiti, erano sotto choc senza parole, non avevano la forza di parlare in particolar modo il comandante della barca”, ha aggiunto il sindaco. Tra i dispersi l’imprenditore britannico Mike Lynch, 59 anni, co-fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy: “Abbiamo appreso questa notizia – ha continuato D’Agostino -, sono stato contattato dall’ambasciata inglese. Non so se anche la figlia è tra i dispersi, aspettiamo l’elenco”.

L’ipotesi di una “coda d’acqua”

La dinamica è ancora da chiarire: “C’è l’ipotesi che sia stata una coda d’acqua a colpire questa grossa imbarcazione. Le persone salvate sono quasi tutte fuori dall’ospedale, abbiamo organizzato il transfer per l’hotel. In serata anche gli ultimi quattro, dimessi da poco, saranno trasferiti. Non so ancora se sono stati sentiti dal procuratore”.

Sommozzatori a Porticello

Nel frattempo a Porticello sono arrivati sommozzatori da Cagliari, Sassari e Roma: “Sono esperti in questo tipo di ricerche, si presume siano rimasti incagliati nell’imbarcazione. Più passano le ore meno è la speranza di trovarli vivi, gli elicotteri sorvolano la zona da tutta la notte ma nulla è emerso”.