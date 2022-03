Regionali, rimonta di Musumeci: sondaggio, tutti i NOMI

Ecco le percentuali previste dal sondaggio realizzato da Keix Knowledge: tutti i candidati e gli schieramenti

PALERMO Lo scenario per l'elezione del presidente della Regione Siciliana è ancora totalmente aperto: è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Keix Knowledge tra il 9 e il 14 marzo, i cui risultati sono pubblicati dal quotidiano La Sicilia.

Le coalizioni

Le coalizioni Il centrosinistra “classico” raggiunge il 19,3% delle preferenze, ma va aggiunto il 22,9% del M5S, per un’alleanza che è nei fatti. Il centrodestra esprime un consenso aggregato che supera il 45%. Allo scenario si aggiunge il partito dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, già in corsa per la presidenza della Regione, che raccoglie il 6,6%.

Le percentuali dei candidati

Secondo il sondaggio sui candidati (certi o eventuali) a governatore, il presidente uscente Nello Musumeci si attesta al 29,3%, seguito da Giancarlo Cancelleri del M5S al 22%. Cateno De Luca si attesta al 14,8%, poi Claudio Fava al 12,7%, Caterina Chinnici (7,6%), il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché (5%), Dino Giarrusso (4%), Nino Minardo (2,7%), Pietro Bartolo (2%).