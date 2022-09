Renzi a Palermo: “Conte? Linguaggio politico-mafioso” VIDEO

L'incontro in piazza Verdi. (Video di Alessandra Galioto)

Alcune centinaia di persone stanno assistendo al comizio di Matteo Renzi a Palermo, in Piazza Verdi. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che dal pomeriggio presidiano la zona dopo le polemiche innescate dalla dichiarazione del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte che, provocatoriamente, aveva invitato l’ex premier, critico sul reddito di cittadinanza, ad andare a Palermo senza scorta. Parole che non sono piaciute a Renzi che ha definito Conte un “mezzo uomo” e ha denunciato al ministro dell’Interno i messaggi intimidatori ricevuti sui social dopo le esternazioni del presidente dei 5 Stelle.

“Del M5s non condivido nulla. Quello che non posso accettare è che un ex premier minacci fisicamente un altro presidente del Consiglio. Questo è un linguaggio di stampo minatorio e, persino, politico-mamfioso”. Lo ha detto il leader dell’IV Matteo Renzi, all’incontro elettorale organizzato ai giardini del Teatro Massimo, in piazza Verdi, a Palermo.

“Io credo che il successo del M5s in Sicilia non ci sarà. Alle ultime regionali non hanno vinto, a queste regionali non vinceranno. Hanno vinto alle politiche del 2018, e prenderanno, se gli va bene, la metà dei voti stavolta. Per cui questa grande discussioni sui 5S lascia il tempo che trova. La verità è che è un partito politico che ha detto tutto e il contrario di tutto”.