Rifiuti abbandonati in via Bologna: i residenti si rivolgono… alla Santuzza

Sit in col vicepresidente della prima circoscrizione Nicolao - VIDEO

PALERMO – Rifiuti abbandonati in via Bologna, nel cuore del centro storico di Palermo. Un malcostume consolidato da tempo e che vanifica gli sforzi della Rap che periodicamente si occupa di effettuare una pulizia straordinaria della discarica che, però, puntualmente si riforma.

I residenti, è proprio il caso di dirlo, non sanno più a che santo votarsi. E hanno deciso di giocarsi l’ultimo jolly disponibile: nei giorni che precedono il Festino di Santa Rosalia invocano proprio un intervento della Santuzza per far ravvedere “gli sporcaccioni” che abbandonano i rifiuti in via Bologna.

Così, stamattina hanno effettuato un sit in al quale ha partecipato anche il vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao che chiede al Comune e alla polizia municipale maggiori controlli per contrastare il fastidiosissimo fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti in centro storico.